Криптовалюта жены Трампа обрушила курс биткоина
Запуск мемкоина Мелании Трамп обрушил курс биткоина до 99 тыс. долларов
Вашингтон, 20 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Стоимость биткоина упала ниже 100 тыс. долларов на фоне запуска мемкоина жены будущего президента США Дональда Трампа Мелании. Об этом свидетельствуют данные площадки крупнейшей криптовалютной биржи Binance.
На 23:00 мск 19 января стоимость биткоина составляла 106,422 тыс. долларов. А ближе к утру, в 04:00 мск 20 января, стоимость криптовалюты опустилась до 99,08 тыс. долларов.
Как сообщало ИА Регнум, криптовалюта Мелании Трамп получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP её супруга.
Дональд Трамп 18 января сообщил о выпуске своей шуточной криптовалюты (мемкоина).
Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки.
Стремление Дональда Трампа создать в стране стратегический резерв биткоинов сопряжено с рисками, заявила журналистам директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак.
16 декабря курс биткоина на Binance впервые в истории превысил отметку в $104 тыс.