Вашингтон, 20 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Стоимость биткоина упала ниже 100 тыс. долларов на фоне запуска мемкоина жены будущего президента США Дональда Трампа Мелании. Об этом свидетельствуют данные площадки крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

(сс) Andre Francois Биткоин

На 23:00 мск 19 января стоимость биткоина составляла 106,422 тыс. долларов. А ближе к утру, в 04:00 мск 20 января, стоимость криптовалюты опустилась до 99,08 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, криптовалюта Мелании Трамп получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP её супруга.

Дональд Трамп 18 января сообщил о выпуске своей шуточной криптовалюты (мемкоина).

Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки.

Стремление Дональда Трампа создать в стране стратегический резерв биткоинов сопряжено с рисками, заявила журналистам директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак.

16 декабря курс биткоина на Binance впервые в истории превысил отметку в $104 тыс.