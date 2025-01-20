Донецк, 20 января, 2025, 06:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за семь дней обезвредили более 100 украинских беспилотников. Об этом 20 января сообщили в Управлении ФСБ России по ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 137 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — уточнили в ведомстве.

В частности, в Куйбышевском районе Донецка подавили три беспилотника самолётного типа без средств поражения и видеофиксации, предназначенные для выявления систем ПВО. Ещё один вражеский дрон-разведчик перехватили в Кировском районе города рядом с объектом водоснабжения.

Взрывотехники отключили органы управления БПЛА и изъяли их составные части для дальнейшей утилизации. Жертв среди мирных граждан и ущерба инфраструктуре нет, заключили в управлении.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 6 по 12 января система защиты «Купол Донбасса» сорвала 208 атак беспилотников ВСУ. Так, в Кировском районе Донецка силы ПВО сорвали террористическую операцию ВСУ по подрыву газовой магистрали возле школы. Кроме того, был перехвачен БПЛА-разведчик, после чего подавлен беспилотник типа «ложная цель», предназначенный для отвлечения сил и средств системы «Купол Донбасса» от последующей атаки дроном, вооружённым самодельным взрывным устройством.

В ночь на 20 января средствами противовоздушной обороны были сбиты два беспилотника ВСУ над Калужской областью. Один БПЛА уничтожили на окраине Калуги, другой — на территории Перемышльского района. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.