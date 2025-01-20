Москва, 20 января, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Недопустимая утилизация новогодней ёлки грозит россиянам штрафом в размере до 4 тыс. рублей. Об этом сообщил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Andy One Новогодняя ёлка

Депутат напомнил, что живая ель относится к крупногабаритным отходам, в связи с этим её нельзя утилизировать как твёрдые коммунальные отходы.

«По ГОСТ Р 56 195-2014 в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метра в глубину, длину и ширину. Иначе придётся заплатить штраф от 2 до 3 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тыс. рублей», — объяснил парламентарий «РИА Новости».

Чтобы новогоднее дерево выбросить в обычную мусорку, его придётся распилить. Однако в крупных российских городах ёлку можно сдать в специализированные пункты, там её переработают и передадут в виде щепки для удобрения почвы в парках. Также переработанная ель подойдёт для подстилки и питания животным. Кроме того, дерево можно закопать во дворе на даче, вернув его обратно в экосистему, отметил Кошелев.

Искусственную ель можно утилизировать на мусорный полигон, поскольку её части производят из разных материалов — ПВХ, резины, железа, заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве перед новым 2025 годом открыли 245 ёлочных базаров. В ассортименте были представлены ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Также горожане могли приобрести сосну и лапник.

После новогодних праздников живую ель могут использовать в зоопарках в качестве корма для животных. Ещё из неё варят мыло или делают отвары. После утилизации живое дерево перегниёт и не нанесёт вреда окружающей среде, отметили эксперты.