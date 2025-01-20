Москва, 20 января, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование уголовного дела о телефонном мошенничестве, в котором фигурирует советский разведчик Геронтий Лазовик. Неизвестные с помощью технологии дипфейка представителей власти Москвы похитили у пенсионера более 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС.

ИА Регнум Телефонные мошенники

Отмечается, что в ходе следствия задержан курьер, который получил часть похищенных денег от пострадавшего. Остальные участники преступной схемы устанавливаются.

Источник издания не исключил, что организатор преступления может быть за пределами России. Рассматривается версия, что он может находиться в том числе и на территории Украины.

Геронтий Лазовик служил в разведке. Он занимал должности заместителя резидента КГБ в Канберре и резидента КГБ в этой стране, был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР и главой оперативной группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане. После выхода в отставку он стал первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января стало известно, что Лазовик часть накоплений выбросил в окно якобы доверенному лицу, участвовавшему в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Уточняется, что мошенники связались с потерпевшим в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), убедили, что он разговаривает с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Собянин» поинтересовался, есть ли у пенсионера деньги. Лазовик рассказал, что у него есть сбережения в долларах, после чего его попросили выбросить пачку купюр из окна якобы для проверки. Купюры подобрал сообщник мошенников. Пенсионер осознал, что его обманули, лишь через пару дней и обратился в полицию.