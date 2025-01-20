ДНР, 20 января, 2025, 05:16 — ИА Регнум. Украинский военнопленный признался, что командование ВСУ отдавало приказ минировать пути отступления из Курахово в ДНР для своих же военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как пояснил боец, была специально разбита дорога, проехать по ней не было возможности.

«Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от «птичек» уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдёшь. Отступать нам уже было некуда», — рассказал «РИА Новости» военнопленный Максим Корейко.

Он добавил, что когда ВСУ уже вывели операторов беспилотников и пехоту с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin, те, кто находился в Курахово, просили командование разрешить им отступить. Однако в ответ они услышали приказ «вперёд».

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные получали приказы взрывать многоквартирные дома в Курахово, не проверяя при этом присутствие в зданиях мирных жителей.

ВС России ликвидировали бойца Вооружённых сил Украины с позывным Геббельс из банды нацистов в районе освобождённого Курахово.

Изуродованные тела, найденные в освобождённом селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, демонстрируют истинное лицо режима Владимира Зеленского. Западники пытаются прикрывать этот шакалий оскал, блокируя попытки международных расследований, заявил 18 января посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.