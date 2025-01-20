Благовещенск, 20 января, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Генерального директора «Амурстроя» и «Строительной компании №1» Александра Синькова признали виновным по делу о мошенничестве и назначили наказание в виде штрафа в размере 48 млн рублей. Соответствующее решение 20 января принял Благовещенский городской суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Синькова Александра Николаевича признать виновным в совершении преступления, присмотренного частью 4 ст. 159 ГК РФ, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 50 млн рублей, с учётом срока содержания Синькова под стражей, нахождением под домашним арестом, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 48 млн рублей», — приводит решение судьи «РИА Новости».

Следствие установило, что «Строительная компания №1», несмотря на заключенный госконтракт, не провела работы по реконструкции здания полиции Октябрьского района. Вместо этого, Синьков и другие сотрудники компании предоставили в амурское Управление МВД России подложные документы для оплаты работ на 132 млн рублей. В результате чего были похищены бюджетные средства. Объект не ввели в эксплуатацию и признали самовольной постройкой.

Суд также признал виновными двух других обвиняемых по делу — исполнительного директора «Строительная компания №1», депутата Благовещенской думы Константина Ельцова и инженера компании Николая Сарапулова. Ельцов был приговорён к 30 млн рублей штрафа, однако с учётом срока ареста его размер снизили до 27 млн рублей, Сарапулов — к 20 млн рублей штрафа, с учётом нахождения под стражей размер составит 17,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректора «Амурстроя» Синькова задержали в Москве в октябре 2022 года. Решение об арести принял Домодедовский суд Подмосковья. В отношении Синькова возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В октябре 2024 года суд назначил экс-главе Главного управления связи Минобороны РФ Сергею Слюсарю штраф в размере 2,5 млн рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором. Гендиректора компании «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елену Гришину признали виновными в мошенничестве и даче крупной взятки. Их также оштрафовали на 2,5 млн рублей.