Владикавказ, 20 января, 2025, 04:41 — ИА Регнум. История со смертельным отравлением бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова получила продолжение спустя почти год после его гибели. Гусов умер после того, как сделал несколько глотков минеральной воды «Джермук». Вместо минералки в бутылке оказался уксус. Семья предпринимателя подала к производителю ЗАО «Джермук Групп» иск с требованием возместить ущерб. Подробности узнал «Ъ».

Минеральная вода

Инцидент случился в феврале 2024 года. Олег Гусов на рынке во Владикавказе купил упаковку из 12 стеклянных бутылок с минеральной водой «Джермук».

Дома от открыл бутылку воды, сделал глоток и почувствовал себя плохо. В Республиканской клинической больнице ему поставили диагноз «отравление неясной этиологии». На следующий день пациента отправили в Москву санитарной авиацией в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там был поставлен диагноз «отравление разъедающей жидкостью (уксусной кислотой). Экзотоксический шок».

Несмотря на все усилия врачей, 13 февраля мужчина скончался. Химическая травма привела к ожогам слизистой полости рта, глотки, пищевода и желудка.

СК возбудил уголовное дело: производство, хранение, перевозка товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации издания, супруга и две дочери Гусова уже подали в Советский районный суд Владикавказа иск. Претензию истцы выдвигают в адрес производителя минеральной воды и его представителя в России — ООО «Минеральная вода «Джермук», а также двух ИП.

Семья намерена взыскать с ответчиков 1,5 млрд рублей в рамках возмещения вреда.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств смерти Олега Гусова. Следственные органы пока не получили ответов на свои запросы от армянского производителя минеральной воды.

По мнению представителей потерпевшей стороны, причиной попадания уксуса в бутылку с минеральной водой могло стать нарушение технологического процесса.

Как сообщало ИА Регнум, после смерти Гусова, Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды марки «Джермук» для дальнейшей проверки на безопасность.

Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти известного журналиста, продюсера, медиаменеджера, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (SHAMAN), Антона Коробкова-Землянского. Мужчина скоропостижно скончался в своей квартире в Москве в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет.