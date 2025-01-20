Донецк, 20 января, 2025, 04:11 — ИА Регнум. Российские разведподразделения периодически заходят на территорию Днепропетровской области. Об этом 19 января сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«Наши разведчики заходят при необходимости и в сам Красноармейск (украинское название Покровск. — Прим. ред.), и в Днепропетровскую область», — уточнил он в еженедельном прямом эфире в Telegram-канале.

По его словам, украинские вооружённые формирования находятся в тяжёлом положении в районе посёлка Великая Новоселка в Волновахском районе. Потеря данной территории грозит ВСУ большими проблемами с логистикой, добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил, что подразделения российских войск приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. Он добавил, что освобождено более 4 тыс. кв. км территории.

ВС России за неделю с 11 по 17 января освободили в зоне спецоперации восемь населённых пунктов. Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Шевченко, Песчаное, Украинку и Славянку в ДНР. Также российские силы освободили Нескучное, Терны и Янтарное в ДНР, Калиново в Харьковской области.