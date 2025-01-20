Тель-Авив, Израиль, 20 января, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Власти Израиля освободили вечером 19 января первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Times of Israel Везут заключённых палестинцев

Отмечается, что 90 заключённых из сектора Газа были осуждены за нарушения в сфере безопасности.

Палестинцев встречали салютом и криками радости сотни местных жителей в городе Бейтуния, куда прибыли освобождённые.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля будут предпринимать усилия по возвращению заложников из сектора Газа, пока не получат всех израильтян, оказавшихся там, заявил 19 января президент еврейского государства Ицхак Герцог. По его словам, речь идёт как о живых заложниках, так и о телах тех, кто погиб после плена.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложника.

17 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия надеется на то, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа. Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что договорённости облегчат гуманитарную ситуацию в анклаве.