Москва, 20 января, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Российские граждане в наступившем году не выйдут на пенсию по старости. Подробности рассказала «РИА Новости» старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста», — пояснила экономист.

При этом Солодовникова отметила, что в 2025 году на пенсию выйдут те, у кого есть право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.

Эксперт напомнила, что в 2024 году на заслуженный отдых по возрасту вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения. Срок выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения наступит в 2026 году, добавила Марина Солодовникова.

Как сообщало ИА Регнум, индексация пенсий очень важна, поскольку у неработающих пенсионеров зачастую нет других источников дохода, заявила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

С начала 2025 года в России были проиндексированы на 7,3% страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. До 1 февраля правительство может принять решение о дополнительной индексации этих выплат с учётом уровня инфляции в стране по итогам прошлого года. В случае одобрения инициативы уровень дополнительной индексации составит 2,22%. Увеличение размера пенсий коснётся около 40 млн пенсионеров.

Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий, которую могут провести с 1 февраля.