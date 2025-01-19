Москва, 20 января, 2025, 02:32 — ИА Регнум. С 20 января вступил в действие приказ Министерства транспорта РФ, который устанавливает размер скидок на авиабилеты для детей, путешествующих по внутренним маршрутам. Об этом написало «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Василий Иванов ИА REGNUM В салоне самолета МС-21-300

Согласно приказу, для детей в возрасте от двух до 12 лет, путешествующих в сопровождении взрослых, предусмотрена скидка в размере 50% на авиабилеты по внутренним направлениям. Важно отметить, что сопровождающие лица и дети должны находиться на соседних местах, и их нельзя рассаживать отдельно.

Если ребёнку не предоставляется отдельное место, то на внутренних рейсах действует скидка в размере 100%, а на международных — до 90% от тарифа.

Как сообщало ИА Регнум, с конца декабря 2024 года российские авиакомпании продали более 360 тыс. билетов для детей со скидкой 50%, 2 января отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

50-процентную скидку на детские билеты предоставляют уже 14 авиакомпаний.

С 23 декабря фиксированную скидку 50% для детей от двух до 12 лет для перелётов по России установил «Аэрофлот». Скидка действует на всех доступных тарифах класса эконом при покупке авиабилетов для детей с датой вылета от 1 января 2025 года.