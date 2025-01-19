Вашингтон, 20 января, 2025, 02:19 — ИА Регнум. Накануне вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить в стране «четырёхлетний период упадка». Об этом он заявил 19 января на митинге в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнём совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны», — заверил сторонников Трамп.

По его словам, коррумпированному политическому истеблишменту придёт конец.

Также Трамп объявил о намерении вернуть «закон и порядок» в американские города, восстановить патриотизм в школах, избавить вооружённые силы и госструктуры от радикальных левых идеологий.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал Time продемонстрировал обложку нового номера, на которой Дональд Трамп смахнул с рабочего стола документы и вещи своего предшественника в Овальном кабинете.

«Он вернулся», — гласит обложка издания.

Во время предвыборной кампании Трамп отмечал, что США находятся в упадке из-за политики администрации президента страны Джо Байдена. Он также призывал американцев не позволить упадку США продолжаться.