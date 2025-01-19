Вашингтон, 20 января, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Супруга избранного президента США Дональда Трампа сразу за ним запустила собственный мемкоин. Об этом будущая первая леди написала на своей странице в социальной сети Truth Social.

Мелания Трамп

Криптовалюта Мелании Трамп получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP. По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании на данный момент можно купить за 0,03 доллара.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 18 января сообщил о выпуске своей шуточной криптовалюты (мемкоина).

Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки. Названия и внешний вид мемкоинов зачастую отсылают к интернет-мемам.

Криптовалюта OFFICIAL TRUMP, которую запустил Дональд Трамп, за первые сутки существования выросла в цене более чем в четыре раза, а объём торгов превысил 10 млрд долларов.

По прошествии чуть более суток один мемкоин $TRUMP в торговался в районе 50 долларов.