Рига, 20 января, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Власти Латвии рассмотрят законопроект, предусматривающий запрет для граждан России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны. Соответствующие поправки к закону о национальной безопасности подготовило министерство внутренних дел Латвии, сообщил портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Ограничения оправдываются необходимостью «укрепить защиту важной для безопасности латвийского государства и общества критической инфраструктуры».

Кроме граждан запрет может коснуться и юридических лиц, зарегистрированных в РФ и Белоруссии. Он будет действовать в случаях, когда работа подразумевает доступ к критически важной информации или технологии. При этом возможны исключения, но с разрешения латвийской службы госбезопасности.

При одобрении законопроекта правительством документ передадут на утверждение сейма (парламента).

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года министра иностранных дел Латвии Байбу Бражевозмутила поездка на такси по Риге с говорящим на русском языке водителем. Она обратилась к перевозчику за разъяснениями. В компании уточнили, что подвозивший чиновницу таксист был беженцем с Украины и он не знал латышского языка.

Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников, объявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских, подчеркнула дипломат.