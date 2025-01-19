Тель-Авив, Израиль, 20 января, 2025, 01:38 — ИА Регнум. Одна из трёх заложниц, выпущенных на свободу палестинским движением ХАМАС и переданных израильским военным на территории сектора Газа, вернулась в Израиль без двух пальцев на руке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.

МИД Израиля Эмили Дамари

Информация об освобождении 28-летней Эмилии Дамари сопровождается фото, на котором девушка машет перебинтованной левой рукой, у неё нет среднего и безымянного пальцев.

В МИД пояснили, что девушка лишилась пальцев при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года. Дамари — гражданка Израиля и Британии. Была похищена из кибуца Кфар-Аза боевиками ХАМАС. Она была в плену 470 дней.

Как сообщало ИА Регнум, троим освобождённым израильским заложницам вручили на память пакеты с «подарками» от палестинского движения ХАМАС. В пакетах находились открытки с видами сектора Газа, а также сертификаты об освобождении.

В Израиле вручение подарочных пакетов ХАМАС назвали «циничным жестом».

19 января три заложницы прибыли в Израиль в сопровождении военных ЦАХАЛ. В этот же день власти еврейского государства получили от ХАМАС список освобождаемых палестинским движением заложников.

В ходе переговоров 15 января между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней начиная с 19 января. За это время стороны предполагают договориться о постоянном перемирии. Соглашение реализуется в три этапа.