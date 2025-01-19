Тель-Авив, Израиль, 20 января, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Троим освобождённым израильским заложницам вручили на память пакеты с «подарками» от палестинского движения ХАМАС. Об этом 19 января сообщил израильский портал Ynet.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

В публикации содержатся фотографии, на которых освобождённые заложницы выходят из машины Красного Креста, держа в руках бумажные пакеты с символикой ХАМАС. Отмечается, что внутри находились открытки с видами сектора Газа, а также сертификаты об освобождении.

В Израиле вручение подарочных пакетов ХАМАС назвали «циничным жестом».

Как сообщало ИА Регнум, 19 января три заложницы прибыли в Израиль в сопровождении военных ЦАХАЛ. В этот же день власти еврейского государства получили от ХАМАС список освобождаемых палестинским движением заложников. Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступило в силу в 11:15 (12:15 мск). Изначально режим прекращения огня должен был вступить в силу в 09:30 мск, однако израильские власти требовали предоставления им списка заложников, освобождаемых 19 января. В ХАМАС объясняли задержку в предоставлении списка техническими причинами.

В ходе переговоров 15 января между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней начиная с 19 января. За это время стороны предполагают договориться о постоянном перемирии. По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа.