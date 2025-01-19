Москва, 20 января, 2025, 01:13 — ИА Регнум. Состояние кинорежиссёра, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна остаётся пока без изменений. Об этом сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Кеосаян и Симоньян

Она уточнила, что в праздник Крещения многие писали и спрашивали о состоянии Тиграна Кеосаяна. При этом, за него переживают как знакомые, так и незнакомые люди.

«К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждём. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала в Telegram-канале Симоньян.

Она поблагодарила всех, кто переживает и молится за её супруга.

Как сообщало ИА Регнум, Кеосаян в конце декабря пережил клиническую смерть и находится в коме. У него в последние несколько лет были проблемы с сердцем.

Ведущий программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» перенёс два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. После первого инфаркта ему сделали операцию на сердце.

В октябре 2022 года на 62-м году жизни умер брат Тиграна Кеосаяна, продюсер и актёр Давид Кеосаян. Причины смерти не раскрывались.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются на выздоровление телеведущего. Песков назвал Кеосаяна своим другом.