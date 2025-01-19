Киев, 20 января, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Украина пока не в состоянии перехватить российские гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«У нас их (средств для перехвата «Орешника». — Прим. ред.) пока нет. Мы должны сделать всё, чтобы они появились», — признался он в интервью телеканалу ТСН.

Главком ВСУ добавил, что Киев сейчас разрабатывает собственный комплекс противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер подтвердил, что в настоящее время способных перехватить российские ракеты «Орешник» систем противовоздушной обороны не существует. Удар Вооружённых сил России по цели на Украине с использованием «Орешника» произвёл впечатление на западных военных, отметил он. По его словам, западные системы ПВО едва ли смогут достигнуть необходимой эффективности для этого в течение ближайших 15 лет.

ВС России в конце ноября 2024 года нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» при нанесении удара превращает цели в пыль. Температура поражающих элементов доходит до 4000 °С. Мощь ракеты позволяет поражать высокозащищённые объекты, которые разместили на большой глубине. При этом данное вооружение не относится к оружию массового поражения, добавил глава государства. Кроме того, ни у кого нет шансов сбить «Орешник». Дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км, отмечал Путин.