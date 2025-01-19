Вологда, 20 января, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Вологодской области с требованием признать деятельность руководства украинской алкогольной компании «Баядера Груп» экстремистской и конфисковать её активы стоимостью более 9 млрд рублей. Подробности стали известны «Ъ».

Procspb.ru Нет экстремизму

В иске указывается, что после начала спецоперации бенефициары направляют часть прибыли на финансирование Вооружённых сил Украины.

Генпрокуратура намерена обратить в доход государства активы «Баядера Груп», которые после начала СВО перешли к россиянину Юрию Мокляку. Он и владельцы компании переоформили активы на родственников и подконтрольных лиц, передав 2% прибыли на поддержку ВСУ.

Прокуроры заявили, что по смыслу закона «О противодействии экстремистской деятельности» финансирование террористической деятельности приравнивается к экстремизму.

«Баядера Груп» активно сотрудничает с фондами «Украина в огне» и «Вернись живым», которые поддерживают украинскую армию.

Инициатор иска — замгенпрокурора Игорь Ткачев. Он просит изъять около 60 тыс. акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Национальные алкогольные традиции», 100% долей в уставном капитале ООО «Бизнес Групп», принадлежащие Fadel International Inс и Юрию Мокляку, 100% долей в уставном капитале ООО «Южные алкогольные традиции» (зарегистрированы на Анну Ренцеш и Наталью Романову), а также 100% долей в уставном капитале ООО «Алкогольные традиции Крыма», оформленные на Ольгу Баннову и Антонину Мокляк.

Дата рассмотрения заявления Генпрокуратуры пока не определена, но 16 января суд утвердил применение «мер предварительной защиты» в виде ареста активов и банковских счетов связанных компаний и лиц.

Как сообщало ИА Регнум, алкогольный холдинг Global Spirits, производящий водку брендов «Хортица» и «Мороша», перевёл Вооружённым силам Украины 1,3 млрд рублей, полученных от бизнеса в России, заявил 15 декабря начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Предприятием владеет его основатель, украинский бизнесмен Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Холдинг также выпускает алкогольную продукцию марок «Первак», «Шустов» и «Микадо».

В августе 2024 года Черняка объявили в розыск. В ряде регионов России в связи с расследованием по этому делу провели десятки обысков.

ФСБ России задержали жителя города Енакиево в Донецкой Народной Республике по подозрению в государственной измене. Мужчина неоднократно отправлял денежные средства на счета, которые используются украинскими формированиями.