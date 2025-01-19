Копенгаген, 20 января, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Информация о гибели на Украине датского лётчика, инструктора по эксплуатации истребителей F-16 Йеппа Хансена не соответствует действительности. Кроме того, за время конфликта на Украине не погиб ни один военнослужащий королевства, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

U.S. Army Датские военные

«Никакие датские солдаты не были убиты на Украине», — приводит агентство Ritzaus Bureau комментарий министра.

Таким образом Поульсен опроверг появившиеся публикации о гибели датского инструктора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в социальных сетях друг Хансена выложил пост о гибели датчанина. Он признал, что жизнь лётчика трагически оборвалась. По словам товарища, за время своей работы на Украине датчанин помог «сотням» военнослужащих овладеть навыками пилотирования истребителей F-16.

В феврале 2023 года российский посол в Дании Владимир Барбин утверждал, что датские наёмники «засветились» на Украине. Их вербовало украинское посольство в Копенгагене, и местные власти этому не препятствовали.