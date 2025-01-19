Тбилиси, 20 января, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал заключённых после инаугурации. На свободу вышли 613 человек. Об этом говорится на его странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

В сообщении отмечается, что помилование заключённых было приурочено к празднованию Крещения Господня.

В заявлении также поясняется, что всем 613 помилованным предоставлена возможность вернуться к своим семьям и стать полноправными членами общества.

Как сообщало ИА Регнум, Михаила Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы главы государства в Грузии проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы. Бывшая глава государства Саломе Зурабишвили встала на сторону оппозиции.

Новый президент официально вступил в должность 29 декабря, принеся присягу президента.

Грузия сохраняет курс на евроинтеграцию и будет стремиться к вступлению в Европейский союз, заявил Кавелашвили в ходе своего первого публичного выступления.