Москва, 20 января, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Российским футболистам необходимо снизить зарплату. С соответствующим предложением к Российскому футбольному союзу (РФС) выступил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв.

Rfs.ru Сборная России по футболу на тренировке

«Есть вопросы к РФС. Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. Всё! Не больше. Тем более с нашим экономическим положением. Посмотрите, какую зарплату и пенсию в общей массе люди получают», — процитировал экс-футболиста портал Legalbet.

Пономарёв добавил, что с учётом предложенной ставки получается ежемесячная зарплата в размере около одного миллиона рублей, неужели игрокам этого будет недостаточно.

Также бывший спортсмен вспомнил о своём заработке. Когда-то Пономарёв получал 300 рублей при стоимости автомобиля «Волга» 6 тыс. рублей. На жизнь хватало, хотя копить практически не удавалось, отметил он. Сейчас футболисты со своими зарплатами сразу могут приобрести любую машину, таких доходов больше нет нигде, констатировал он. Недовольным снижением выплат футболистам Пономарёв посоветовал ехать на Запад за большими зарплатами.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября 2024 года подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с воспитанником испанской «Барселоны» Алексом Корредерой. Стоимость трансфера 28-летнего испанского полузащитника, по неофициальным данным, составила 500 тыс. евро.

Также в сентябре 2024 года известный боснийский футболист Миралем Пьянич, выступавший ранее за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону», прилетел в Москву, чтобы подписать контракт со столичным ЦСКА. По данным боснийского издания Sportske. ba, зарплата Пьянича составит 1 млн евро в год плюс бонусы.