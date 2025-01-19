Киев, 20 января, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский утверждает, что специалисты работают над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

Ministry of Defense of Ukraine

Сырский отметил, что хочет, чтобы украинские средства ПВО были не хуже американской системы Patriot.

«Мы ещё в советское время производили все системы управления для ЗРК, у нас есть мощности и возможности их создать. Ведутся работы по созданию своего собственного комплекса ПВО. Надеюсь, по своим характеристикам он будет не хуже, чем Patriot», — сказал Сырский.

Он добавил, что также специалисты работают над созданием противоракетной и ракетной систем.

Как передавало ИА Регнум, госконцерн «Укроборонпром» запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136 с дальностью полёта до 1 тыс. км, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин.

Вооружённые силы России в ответ на удары ракетами ATACMS с территории Украины нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима.