Калуга, 19 января, 2025, 23:44 — ИА Регнум. В ночь на 20 января средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два вражеских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Один БПЛА уничтожен на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — уточнил глава региона.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 января обломки одного из украинских дронов, сбитого над Кировским районом Калужской области, упали на нежилое строение, в результате чего вспыхнул пожар. По информации губернатора, никто не пострадал.

Ночью 18 января атаку ВСУ с применением беспилотников силы ПВО также отразили в Смоленской области. Глава региона Василий Анохин уточнил, что жертв и разрушений нет.

Российскими средствами противовоздушной обороны вечером 19 января были обнаружены и ликвидированы ещё семь украинских БПЛА над Брянской областью.