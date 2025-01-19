Вашингтон, 19 января, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Россия сохранит за собой освобождённые в ходе спецоперации территории Украины в рамках сделки с участием США. Об этом написала газета The New York Times.

Global Look Press

«Большинство чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена и избранного президента страны Дональда Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины», — указали в статье.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц 19 января сообщил, что избранный президент США решительно настроен закончить конфликт на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. Также Уолтц отметил, что Трамп готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, уточнил советник.

Трамп будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях, но первоочередной задачей является завершение боевых действий, объявил 14 января кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января подчёркивал, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, добавил он. Кроме того, по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики, отмечал 10 января представитель Кремля. Песков напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, пояснил Песков.