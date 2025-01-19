Вашингтон, 19 января, 2025, 22:57 — ИА Регнум. В феврале администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена принять необходимые решения по Ирану. Об этом заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

Global Look Press

«Сейчас противовоздушная оборона Ирана уничтожена. Так что это момент для принятия ключевых решений. И мы сделаем это в течение следующего месяца», — пояснил он в интервью телеканалу CBS News.

Уолц добавил, что Иран ослаблен и благодаря премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху находится в невыгодном положении. Он также упомянул, уничтожение лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, падение сирийского правительства при Башаре Асаде и «изоляцию» ХАМАС. Советник Трампа считает, что именно по этим причинам ХАМАС пошёл на сделку с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии с «четырьмя врагами» страны: Россией, Китаем, Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой. По данным агентства Associated Press, в документе говорится, что меморандум может помочь следующей администрации Белого дома с самого начала выстроить свой подход к решению проблемы ужесточения отношений между наиболее значимыми противниками и конкурентами США.