Васильевка, Запорожская область, 19 января, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке Запорожской области. Город находится на левом берегу реки Карачекрак. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Евгений Балицкий

«Противник нанёс артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — написал Балицкий.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, российскими средствами противовоздушной обороны вечером 19 января были обнаружены и ликвидированы ещё семь украинских беспилотников в небе над Брянской областью.

В ночь с 17 на 18 января над шестью российскими регионами система ПВО России обезвредила 46 беспилотных летательных аппаратов украинских сил. В Брянской области было сбито 18 дронов, в Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями ночью уничтожили соответственно три и два беспилотника ВСУ.

Российские военные из группировки «Юг» уничтожили пункт управления мотопехотной бригады ВСУ в зоне спецоперации.