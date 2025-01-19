Брянск, 19 января, 2025, 22:30 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны вечером 19 января были обнаружены и ликвидированы ещё семь украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Станислав Красильников/РИА Новости

В Telegram-канале глава области отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Незадолго до этого над Брянской областью уничтожили четыре вражеских беспилотника самолётного типа. Также обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января в период с 12:40 до 13:10 мск дежурные средства ПВО поразили четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три — над территорией Белгородской области и один — над Курской.

В ночь с 17 на 18 января над шестью российскими регионами система ПВО России обезвредила 46 беспилотных летательных аппаратов украинских сил. В Брянской области было сбито 18 дронов, в Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями ночью уничтожили соответственно три и два беспилотника ВСУ.