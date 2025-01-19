Ярославль, 19 января, 2025, 22:23 — ИА Регнум. В Ярославле двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в квартире в 9-этажном доме вечером 19 января. Об этом сообщили в МЧС России.

МЧС РФ

Пожар случился в квартире девятиэтажки на первом этаже. При тушении огня спасатели обнаружили тела двоих взрослых. Девочку и мальчика трёх лет вынесли из горящей квартиры, но спасти их не удалось.

На месте работали 18 пожарных, шесть единиц техники, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Причины пожара устанавливаются. Прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в Курганской области вспыхнул пожар в общежитии, загорелись две комнаты. Из здания эвакуировали более 50 человек, одна женщина получила травмы.

15 января пожар произошёл в квартире жилого комплекса на северо-востоке Москвы. Помещение, в котором случилось возгорание, расположено на 47-м этаже в доме на Новодмитровской улице. Пострадали три человека — двое взрослых и один ребёнок. Их госпитализировали.