Брянск, 19 января, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) вечером 19 января в небе над Брянской областью было уничтожено четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

Над территорией Брянской области были сбиты дроны самолётного типа, уточнил он.

Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования атаковали пять населённых пунктов на территории Белгородской области. При атаке дрона ВСУ в селе Головчино была ранена женщина, которую скорая помощь доставила в городскую больницу № 2 Белгорода.

В ночь с 17 на 18 января над шестью российскими регионами система ПВО России обезвредила 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских сил. Из них над территорией Курской области было сбито 11. Днём 13 января над указанным регионом средства ПВО нейтрализовали украинскую ракету.