Брюссель, 19 января, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Европейские страны могут столкнуться с оттоком рабочих рук после завершения конфликта на Украине, сообщает 19 января Reuters.

Global Look Press

Как отметили авторы материала, большая часть из 4,3 млн украинцев, которые сбежали из страны после начала специальной военной операции, живут сейчас в странах Восточной и Центральной Европы.

«Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами», — сказано в публикации.

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