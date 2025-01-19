Вашингтон, 19 января, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп решительно настроен закончить конфликт на территории Украины, заявил в воскресенье, 19 января, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

Global Look Press

В интервью телеканалу CBS Уолтц напомнил, что Трамп уже выступал с заявлениями о данному вопросу.

«Этот конфликт необходимо прекратить. И президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — сказал советник избранного президента США.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма.

Трамп будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях, но первоочередной задачей является завершение боевых действий, заявил 14 января кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.