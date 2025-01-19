Москва, 19 января, 2025, 20:49 — ИА Регнум. Самолет Sukhoi Superjet готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщил в воскресенье, 19 января, Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По этим данным, лайнер выполняет рейс Москва — Саранск. Он возвращается в Шереметьево из-за неисправности индикации шасси.

На борту находятся 66 пассажиров и шесть членов экипажа, сказано также в публикации.

Позднее Telegram-канал сообщил, что самолёт успешно приземлился.

Как передавало ИА Регнум, 17 января в аэропорту города Минеральные Воды совершил аварийную посадку самолёт, направлявшийся в Ереван. На борту находилось 90 человек — 86 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность системы кондиционирования.

3 января самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321 neo, вылетавший из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Никто из 236 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.