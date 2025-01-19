Белгород, 19 января, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали три села и один посёлок в Белгородской области, сообщил 19 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В Краснояружском районе село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трёх частных домов и хозяйственных построек. Ещё одна атака беспилотника произошла в посёлке Красная Яруга, в результате повреждён Камаз», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в селе Черемошное Белгородского района при ударе украинского дрона сильные повреждения получил легковой автомобиль. Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу со стороны противника. В одном жилом доме выбиты окна и посечены ворота. В двух соседних домах также повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее украинские формирования атаковали пять населённых пунктов на территории Белгородской области. При атаке дрона ВСУ в селе Головчино была ранена женщина, которую скорая помощь доставила в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также в хуторе Плотвянка в результате атак беспилотников получили повреждения частное домовладение и легковой автомобиль. В Белгородском районе БПЛА сдетонировал возле частного дома. В здании выбило окна, также посечены кровля и фасад. Кроме того, повреждены гараж и ограждение.