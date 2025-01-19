Токио, 19 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. В Японии женщины преклонного возраста готовы платить деньги, чтобы отправиться в тюрьмы ради выживания, сообщает 19 января телеканал CNN.

Global Look Press

«Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 130—190 долларов в месяц, чтобы жить здесь вечно», — приводит телеканал слова сотрудника женской тюрьмы Тотиги.

По информации телеканала, на данный момент 20% японцев старше 65 лет живут за чертой бедности. Поэтому чаще всего японские колонии пополняются людьми преклонного возраста. Охранники тюрем считают, что такое явление связано с одиночеством.

В колониях заключённым предоставляют не только питание, но и бесплатную медицинскую помощь, а также возможность общения, которую они не могут получить на свободе, сказано в материале.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что пенсионерам в Великобритании предстоит сложный выбор на фоне решения властей сократить субсидии на зимнее топливо пожилым людям.

Как рассказал телеканалу британский пенсионер, 90-летний Рой Рутс, он больше не может позволить себе принимать душ каждый день. Теперь пожилой мужчина вынужден выбирать, на что ему потратить топливо зимой: на приготовление пищи, отопление или мытьё.