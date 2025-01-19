Владикавказ, 19 января, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Семья владикавказского предпринимателя Олега Гусова, отравившегося минералкой марки «Джермук», подала против армянского ЗАО «Джермук Групп», его представителей и распространителей иск на 1,5 млрд рублей, сообщила газета «Коммерсантъ» в воскресенье, 19 января.

Софья Сандурская/ТАС

Сумму предполагается взыскать в рамках возмещения вреда. Иск поступил в Советский районный суд Владикавказа.

В феврале 2024 года Гусов купил на рынке упаковку минералки и, сделав несколько глотков воды, почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в клиническую больницу Владикавказа, затем переправили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Врачи диагностировали отравление уксусной кислотой, которая вызвала многочисленные ожоги слизистой полости рта и пищевода. Предприниматель скончался.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие установило, что ту же кислоту используют для мытья посуды. Близкие погибшего предполагают, что кислота могла оказаться в бутылке из-за нарушения технологического процесса.

Как передавало ИА Регнум, после инцидента пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что реализация отдельных партий воды торговой марки «Джермук» была приостановлена для проверки на безопасность. Приостановка продажи коснулась расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л и ввезённых на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства от 28 декабря 2023 года.

Летом 2023 года стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем: жители Самарской, Ульяновской и нескольких других областей отравились напитком «Мистер Сидр». Выяснилось, что его изготовили из жидкости, украденной со склада МВД.