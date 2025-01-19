Киев, 19 января, 2025, 20:02 — ИА Регнум. В Киеве в студии радиостанции ВСУ «Армия FM» произошёл взрыв, сообщил в воскресенье, 19 января, телеканал «Общественное».

Global Look Press

По этим данным, в результате взрыва пострадала одна из ведущих. Она была госпитализирована.

По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыватель, который был выставлен в студии как экспонат, заявили представители полиции.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года украинские СМИ сообщили, что полиция страны зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников. В одном из случаев было дистанционно приведено в действие взрывное устройство, в другом — использована граната.

Один из взрывов произошёл 12 ноября у здания отделения полиции. Был повреждён фасад здания, никто из сотрудников не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В июне 2024 года боец нацгвардии Украины взорвал в киевском дворе гранату, повредив 11 автомобилей. По данным СМИ, злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. В ходе обыска в его квартире правоохранители нашли ещё пять гранат и около 40 патронов.