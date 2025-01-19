Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Власти Израиля будут предпринимать усилия по возвращению заложников из сектора Газа, пока не получат всех израильтян, оказавшихся там. Об этом заявил 19 января президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Global Look Press

По его словам, речь идёт как о живых заложниках, так и о телах тех, кто погиб после плена.

«Мы не успокоимся и не замолчим, пока не вернем всех наших сестер и братьев… Живых — к их семьям, а павших и убитых — для захоронения с достоинством», — сказал политик, которого цитирует его канцелярия.

Так Герцог прокомментировал возвращение первой группы заложников, отпущенных палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня в Газе. Израилю передали трёх женщин. В свою очередь, израильская сторона должна отпустить 90 заключённых, содержавшихся в тюрьмах еврейского государства.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложников.

Второй этап предусматривает освобождение оставшихся израильских заключённых. Кроме того, должно наступить постоянное прекращение огня. При этом Израиль полностью выведет своих военных из Газы и освободит более тысячи палестинских заключённых.

В рамках последнего этапа договорённостей планируется произвести обмен телами погибших. Также в палестинском анклаве должны начаться восстановительные работы, которые будут контролировать Египет, Катар и ООН.

17 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия надеется на то, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа. Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что договорённости облегчат гуманитарную ситуацию в анклаве. Путин призвал не ослаблять усилия по полному урегулированию в регионе.