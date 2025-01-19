Пекин, 19 января, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Китай провёл финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты «воздух-воздух». Об этом пишет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

ТАСС

«По словам учёных, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса «воздух-воздух» прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», — указано в публикации.

В материале отмечено, что это стало первым официальным подтверждением разработки нового типа вооружения. По данным газеты, эта ракета может представлять большую угрозу для американских военных самолетов, включая их новейший бомбардировщик-невидимку B-21, который сейчас проходит лётные испытания в США.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября НОАК провела учения «Совместный острый меч — 2024Б» вокруг Тайбэя (Тайваня). Отмечалось, что в ходе учений были отработаны совместный штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов острова. Целью проводимых китайскими военными манёвров указывалось «устрашение сепаратистских сил», которые стремятся к «независимости» острова.

20 октября председатель КНР Си Цзиньпин призвал НОАК быть готовой к потенциальной войне. По его словам, китайской армии необходимо повысить стратегический сдерживающий и боевой потенциал.