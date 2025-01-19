Берлин, 19 января, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Между немецкой партией «Зелёные» и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) возникли разногласия по вопросу о дополнительной помощи Украине, сообщила в воскресенье, 19 января, газета Bild.

EPA/TASS

«Большой спор по поводу дополнительной помощи Украине между «Зелёными» и СДПГ», — отметили авторы.

По этим данным, генсек СДПГ Маттиас Мирш заявил, что недопустимо предоставлять новые средства Украине, поскольку для этого их придётся «отобрать у пенсионеров или муниципалитетов».

В то же время представители «Зелёных», а также третьей партии, ранее входившей в состав правящей коалиции — Свободной демократической партии — выразили мнение, что Германия может оказывать киевскому режиму дополнительную помощь, выделяя её «из других источников», сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам Европы следует направить на производство оружия часть расходов на пенсии и социальные выплаты. Доля военных расходов в бюджетах европейских стран должна составить не менее 3% ВВП, сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава минобороны Германии Борис Писториус начали готовить программу о предоставлении нового транша Киеву в размере 3 млрд евро. Канцлер Олаф Шольц заблокировал этот проект.

Бербок, не называя канцлера лично, заявила, что некоторым политикам важнее «несколько голосов на выборах», чем «обеспечение мира в Европе». Шольц, в свою очередь, объяснил решение ранее утверждённой нормой об ограничении новых государственных заимствований.

Немецкие СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как Бербок покидает заседание правительства, а Шольц пытается её остановить. Глава МИД ФРГ позднее заявила, что якобы не заметила, что канцлер протянул ей руку.

Ранее сообщалось, что власти Германии в 2025 году намерены продолжать оказывать Украине экономическую и военную помощь, однако объёмы поддержки сократятся по сравнению с 2024 годом.