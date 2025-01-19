Москва, 19 января, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Вступившие в силу мирные соглашения между израильским правительством и группировкой ХАМАС не приведут к глобальному решению проблемы палестинского сектора Газа, заявила политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

19 января в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступило в силу. Произошло это после того, как Израиль получил от ХАМАС список освобождаемых заложников, говорится в сообщении.

«Как я вижу из того, что опубликовано, и с учётом дополнительной информации, какая у меня есть, никто сейчас не замахивается на кардинальное глобальное решение проблемы палестинского сектора Газа. И тем более никто сейчас не рассчитывает решить проблему всей Палестины. Эти соглашения носят гуманитарный характер, речь об освобождении людей, о приостановке боевых действий», — рассказала Супонина.

По словам эксперта, план, который был согласован между ХАМАС и израильским правительством, рассчитан на три этапа, каждый сроком на 42 дня. Востоковед отметила, что это довольно долгий период, а технические и политические сбои уже начались.

«То есть реализация каждого этапа может ещё откладываться. И на каждом из них велик риск срыва всей этой сделки. Даже на первом этапе будут сразу освобождены не все заложники, а только три человека, три женщины. И не все палестинские заключенные из подготовленных списков выйдут на свободу. Это означает, что на любом из этапов очень высок риск срыва этих соглашений и возвращения к противостоянию», — сообщила политолог.

Востоковед рассказала, что сообщение о перемирии в Израиле восприняли по-разному, мнения разделились 50% на 50% — кто-то всегда поддерживал премьера Нетаньяху, а кто-то выступал против. И этот раскол сохраняется.

«Левые израильские политики приветствуют сделку. А крайне правые политики религиозного толка, которые сейчас входят в правительство, грозят выйти из него и обвалить коалицию, что чревато досрочными выборами. Ситуация очень волнительная и в Израиле, но и в Палестине то же самое — там есть как противники, так и сторонники этих договорённостей», — рассказала собеседница агентства.

Супонина уточнила, что радикальная группировка ХАМАС сейчас пытается представить эти договорённости как свою промежуточную победу, однако на деле все понимают, что организация была сильно ослаблена, уничтожены её ведущие лидеры.

«При этом и Нетаньяху не добился своих целей. В качестве цели он ставил полное уничтожение организации ХАМАС, чего, как мы видим, не произошло. Более того, как и в прежние времена, как и мы прогнозировали, израильтяне всё-таки стали договариваться с радикалами. В этом конфликте, скорее, нет победителей. Обе стороны вынуждены были пойти на большие уступки», — сообщила эксперт.

Стратегического плана будущего сектора Газа у израильского правительства нет, считает собеседница агентства. По её мнению, эти планы есть у отдельных израильских политиков, правых и левых. У самого же Нетаньяху остались в запасе только тактические ходы, но не какие-то серьёзные расчёты. Супонина отметила, что такая ситуация добавляет беспокойства по поводу предстоящих событий в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней начиная с 19 января. За это время стороны предполагают договориться о постоянном перемирии.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника. На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, а Израиль полностью выведет войска из Газы и освободит более 1 тыс. палестинских заключённых. В рамках третьего этапа должен быть произведён обмен телами погибших, затем в Газе предполагают начать восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Россия надеется, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент Владимир Путин.