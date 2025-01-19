Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Три заложницы прибыли в Израиль в сопровождении военных ЦАХАЛ, заявили 19 января в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

AP/TASS

«Три освобождённые заложницы перешли на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля», — заявили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что на данный момент женщин везут на точку встречи на юге страны, там они пройдут первичный медицинский осмотр. Представитель израильской армии призвал общественность уважать частную жизнь вернувшихся, а также выразил намерение освободить оставшихся пленных у ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив в обмен на трёх освобождённых выпустил из тюрем Израиля 90 палестинок.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля 19 января получили от ХАМАС список освобождаемых палестинским движением заложников. Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступило в силу в 11:15 (12:15 мск).

Изначально режим прекращения огня должен был вступить в силу в 9:30 мск, однако израильские власти требовали предоставления им списка заложников, освобождаемых 19 января. В ХАМАС объясняли задержку в предоставлении списка техническими причинами.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно будет действовать в течение 42 дней. За это время стороны предполагают договориться о постоянном перемирии.