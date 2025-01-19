Кишинёв, 19 января, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Кишинёв попросит западные страны помочь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), если оттуда будут выведены российские миротворцы. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, комментируя энергетической кризис в непризнанной республике.

Maia Sandu

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдёт с левого берега и когда миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», — отметила она.

Санду подчеркнула сложность сложившейся в непризнанной республике ситуации и заявила, что ПМР требуется объединённая международная помощь.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим остановил транзит газа из РФ по своей территории с 1 января. Кроме того, у Молдавии образовалась значительная задолженность за поставки газа, в связи с чем «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки топлива в эту страну.

15 января президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что российский газ скоро поступит в Приднестровье. Газ будет подан как гуманитарный в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно непризнанной республики, пояснил он.

Вскоре он обратился к Санду с просьбой не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье. По его словам, в ПМР наблюдают яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдавии, которые делают всё, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена.