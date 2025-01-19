Москва, 19 января, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Индексация пенсий очень важна, поскольку у неработающих пенсионеров зачастую нет других источников дохода. Об этом 19 января в беседе с RT заявила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Зачастую <…> пенсия — это тот единственный доход, который позволяет закупать всё необходимое для человека: и продукты питания, и предметы первой необходимости, и, возможно, лекарства. А с учётом роста инфляции у человека сокращаются такие возможности», — подчеркнула парламентарий.

Она указала на важность сохранить реальный уровень дохода пенсионеров.

Бессараб добавил, что бюджет утверждался с расчётом на то, чтобы можно было в кратчайшие сроки принять решение о дополнительной индексации страховых пенсий в случае необходимости.

«Мы готовы к дополнительной индексации. И с учётом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее чем 2,22%», — сообщила член комитета Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина 19 января заявила, что федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий, которую могут провести с 1 февраля.

С начала 2025 года в России были проиндексированы на 7,3% страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. До 1 февраля правительство может принять решение о дополнительной индексации этих выплат с учётом уровня инфляции в стране по итогам прошлого года. Уточняется, что в случае одобрения инициативы уровень дополнительной индексации составит 2,22%. Парламентарий напомнила, что увеличение размера пенсий коснётся около 40 млн пенсионеров.

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в РФ в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. Он уточнил, что с апреля 2025 года в РФ пройдёт индексация социальных пенсий на 14,75%. Средний размер такой выплаты к концу 2025 года составит 15 456 рублей.

Правительство России направило более 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. с их помощью будут обеспечены выплаты пенсий в I квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству. Для выплаты пенсий ДНР получит более 3,2 млрд рублей, ЛНР — свыше 2 млрд рублей, Херсонская и Запорожская области — более 500 млн рублей и почти 369 млн рублей соответственно.