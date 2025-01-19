Москва, 19 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о «делах» на Украине пытается скрыть, что ему отказали в приезде на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом заявила 19 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало?» — задалась она вопросом в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что главе киевского режима трижды отказали в просьбе присутствовать на предстоящей церемонии в Вашингтоне. По мнению официального представителя МИД, украинский политик просто врёт, говоря о своей занятости.

Она напомнила, что в течение прошлого года глава киевского режима побывал более чем в 35 странах. Кроме того, с начала января украинский политик совершил визиты в ФРГ, Италию, Польшу. Захарова обратила внимание, что все это время дела не мешали ему ездить по миру.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Дональд Трамп заявил, что не пригласил главу киевского режима на свою инаугурацию. При этом республиканец отметил, что, если украинский политик хочет присутствовать на инаугурации, то может приехать на мероприятие.

18 декабря младший сын избранного президента США Бэррон Трамп подтвердил, что глава киевского режима три раза делал подход, чтобы получить приглашение на инаугурацию в Вашингтоне, но получал отказы. Молодой человек также выразил изумление в связи с тем, что украинский политик теперь делает вид, что сам решил не ехать на мероприятие.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Избранный президент распорядился перенести церемонию с лужайки в ротонду Капитолия, поскольку метеорологи на этот день прогнозируют понижение температуры воздуха в столице США.