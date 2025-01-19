Москва, 19 января, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Журналист Павел Зарубин в воскресенье, 19 января, опубликовал новые кадры прямой линии президента России Владимира Путина 2004 года с жителями Украины.

Кадр из видео

Прямая линия состоялась 26 октября 2004 года. Президент России находился в доме на Банковой улице в центре Киева. Мероприятие прошло в преддверии 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков. Путин прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях.

Прямая линия транслировалась на трёх украинских каналах. Ведущие отмечали, что поступает множество звонков из всех регионов страны.

Путина, в частности, спросили, планирует ли Россия создать или поддерживать политическую силу, целью которой стало бы максимальное сближение братских русского и украинского народов.

«Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей. Но инициировать и поддерживать из-за рубежа политические силы внутри Украины, особенно со стороны России, очень опасное дело, контрпродуктивное, может привести к обратному результату. Этот процесс должен идти изнутри, должен родиться внутри украинского общества», — ответил Путин.

Зарубин также опубликовал кадры военного парада в центре Киева, проведённого по случаю праздника. Путин стоял на трибуне рядом с занимавшим тогда пост президента Украины Леонидом Кучмой.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно заявлял, что считает русских и украинцев одним народом. Москва никогда не разделяла русских и украинцев, подчёркивал президент. Абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же, указывал он.

В марте 2024 года, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, Путин выразил уверенность, что объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно случится.

Президент также отмечал, что не Украина, а Запад является противником России. Западные страны взращивали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт с Москвой и решить свои задачи руками украинцев, указал Путин. Именно киевский режим развязал братоубийственную войну в Донбассе, Россия же, начав СВО, пытается положить этой войне конец, добавил глава государства.