Берлин, 19 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Чтобы эффективно взаимодействовать с США в период президентства Дональда Трампа, политикам ЕС следует объединиться и действовать увереннее, заявила в воскресенье, 19 января, экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Global Look Press

ЕС должен твёрже отстаивать свои интересы, и это может вынудить Трампа приспосабливаться, сказала Меркель на новогоднем приеме Христианско-демократического союза, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — сказала экс-канцлер.

Трамп — «необычный президент», который, в частности, не верит, что в какой-либо ситуации обе стороны могут остаться в выигрыше, отметила Меркель. Она выразила мнение, что укрепление «трансатлантического сотрудничества» пойдёт на пользу как ЕС, так и США.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители Еврокомиссии сообщили, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен не поедет на церемонию инаугурации Трампа, поскольку её не пригласили на это мероприятие.

Комментируя военный конфликт на территории Украины, Трамп ранее отмечал, что США должны тратить на финансирование ВСУ меньше средств, а страны Европейского союза — больше.

10 января газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила: чиновники Евросоюза всё больше боятся того, что Трамп может отменить введённые действующим главой Белого дома Джозефом Байденомсанкции против России.