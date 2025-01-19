Лондон, 19 января, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Армия и население Великобритании находятся в состоянии кризиса из-за Украины, заявил 19 января военный аналитик Александр Меркурис.

Global Look Press

«Мы передали огромное количество нашего лучшего вооружения Украине, и военным сейчас отчаянно не хватает оружия, они находятся в состоянии кризиса», — сказал он в эфире YouTube-канала Duran.

Эксперт добавил, что правительство Британии не способно объяснить, почему в стране выражен дефицит газа, а проблемы в бюджете государства привели к тем мерам, которые власти обещали не вводить. В частности, речь идёт о повышении налогов.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании на 100 лет. В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

Как пояснил эксперт Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум, подписание «столетнего договора» между Лондоном и Киевом показывает в действии усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий.

Кремль негативно воспринял пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам беспокоит Москву, отметил он.