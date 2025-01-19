Киев, 19 января, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Соглашение о 100-летнем партнёрстве Украины и Великобритании не имеет юридической силы, так как Владимир Зеленский не является легитимным президентом страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

AP/TASS Глава Украины Владимир Зеленский (слева) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) во время встречи. Киев

«Я извиняюсь, а Величайший (шуточное прозвище Зеленского — прим. ред.) подписал «100-летнее» соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — указал он в публикации.

По словам Дубинского, данное соглашение может быть денонсировано сразу же после завершения президентских выборов на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил свой первый официальный визит на Украину, где они вместе с Зеленским подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет.

В документе стороны пообещали, в частности, углублять оборонное сотрудничество, вести Украину в НАТО и прилагать усилия якобы для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях.

Кремль негативно воспринял пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам беспокоит Москву, подчеркнул он.