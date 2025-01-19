Киев, 19 января, 2025, 18:35 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины не хватает личного состава. На данный момент темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. Об этом 19 января в интервью журналисту Андрею Цаплиенко заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главком подчеркнул, что распорядился не переводить высококвалифицированный персонал воздушных сил в пехоту. По его словам, такие случаи находятся «в разумных пределах». В то же время Сырский дал понять, что весь прочий персонал переводить продолжат из-за нехватки живой силы на фронте.

«Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность. Поэтому приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения», ― пояснил главком.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский заявил 16 января, что перевод специалистов из состава воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения свидетельствует о тяжёлой ситуации киевского режима.

По словам оппозиционного политика, авиатехники — это элита войск, которые находятся на одном уровне с теми, кто занимается радиолокационной разведкой, постановкой помех и пилотированием. Дубинский добавил, что когда таких уникальных и редких специалистов направляют в пехоту, это напоминает Берлин в апреле 1945 года.

В конце прошлого года генеральный штаб ВСУ фактически подтвердил сведения о переводе в пехоту части специалистов ПВО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года.

По данным американской газеты The Washington Post, власти Украины за прошедший год мобилизовали в ряды украинской армии около 200 тыс. человек.

В мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.